Mitmachaktion: "Auch Deutschland ist schön" ...

Am 18.07.2012 hatten meine beiden Töchter und ich auf der Rückfahrt von Bad Lauterberg (meinem Heimatstädtchen) nach Korbach einen Abstecher zum "Seeburger See" gemacht.Wir sind, wenn wir nach Bad Lauterberg gefahren sind (und auch auf der Rückfahrt) immer direkt am Hinweisschild vorbeigefahren und waren irgendwann der Meinung, man könnte doch diesen kleinen Umweg mal in Kauf nehmen und sich diesen See ansehen (ich hatte meinen Töchtern mal erzählt, dass ich als Jugendliche schon einmal dort gewesen war und diesen See sehr schön fand, konnte mich aber nicht mehr so richtig erinnern, wie es dort wirklich aussah). Also haben wir am 18.07.2012 spontan einen Abstecher zum See gemacht.Weil es damals schon später Nachmittag war und wir nicht zu spät nach Hause kommen wollten (hatten noch eine 2stündige Autofahrt vor uns), sind wir nur ca. 30 Minuten geblieben. Aber wir hatten geplant, auf jeden Fall nochmal herzukommen und vielleicht auf dem See zu rudern oder am Seeufer entlangzuwandern.Bis jetzt hat es mit der Durchführung unserer Planung nicht geklappt, weil es entweder nicht passte (3 Leutchen unter einen Hut zu bekommen ist gar nicht so einfach) oder immer wieder etwas dazwischen gekommen ist. Aber irgendwann wird es schon noch klappen, da sind wir uns ganz sicher.