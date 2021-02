Kraniche über Korbach ...

Da ich gerade die Fenster zum Lüften geöffnet hatte, hörte ich den wohlbekannten Ruf der Kraniche. Meine Kamera hatte ich, Gott sei Dank, noch von meinem kleinen Gartenrundgang in der Hosentasche und somit griffbereit. Jetzt hieß die schnelle Entscheidung: Terrasse oder Haustür! Ich entschied mich für die Haustür ... und welch ein Glück, es war die richtige Entscheidung.Die Kraniche waren schon ein ganzes Stück entfernt, man konnte ihren "Formationszug" oder wie immer man das nennen will, was sie da zeigten, trotzdem noch erkennen.Leider sind die Fotos (trotz voll ausgefahrenem Zoom) nicht so scharf geworden, wie ich es gern gehabt hätte.Da die Bilder Ausschnitte aus den Original-Fotos sind, hat die Bild-Qualität leider noch zusätzlich gelitten. Ich bin aber der Meinung, das die Bilder trotzdem sehenswert sind.