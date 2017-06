Kleiner Abendspaziergang am 28.06.2017 (1. Teil)

Hinter der Reitanlage habe ich das Auto abgestellt und bin ein Stück des einen Weges (es gibt dort mehrere Wege, die in verschiedene Richtungen führen) entlanggegangen.Auf Untertitel unter den einzelnen Bildern habe ich verzichtet, da die Bilder für sich selbst sprechen.Ich fand die Landschaft mit den vielen Wolken so schön, daß ich den Spaziergang weiter ausgedehnt habe in Richtung "Marbecktal" (d. h., ich habe das Auto auf dem dortigen Parkplatz abgestellt und bin von dort auch ein Stück des Weges (auf dem mir das Reh am 21.04.2017 begegnet war) gegangen. Dabei habe ich immer wieder die Wolken im Auge behalten, die inzwischen immer dunkler geworden waren. Davon handelt dann der 2. Teil.Der 3. und letzte Teil führte mich dann wieder zur Reitanlage "Am Ellerbruch" zurück, wo die letzten Aufnahmen entstanden. Kaum war ich wieder zu Hause und im Haus, gab's einen kurzen, aber sehr kräftigen Regenschauer.