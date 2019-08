Huch! ... Was ist denn das für ein braunes Tier?

Von der Farbe her dachte ich zuerst an einen Fuchs. Aber wie sollte ein Fuchs in unser Wohnviertel kommen? Der "Waldecker Berg" (ein kleines Waldstück am Stadtrand von Korbach) ist gut 750 m entfernt und ein Fuchs würde sich niemals ohne Grund soweit aus dem sicheren Wald ins Stadtgebiet begeben.Als das bräunliche Etwas dann aus der Deckung der Gräser kam, waren auch weiße Flecken zu sehen und das Ganze als Katze zu erkennen.Diese Katze habe ich bis zum dem Zeitpunkt noch nicht in unserer Nachbarschaft gesehen, deshalb denke ich, daß sie hier neu ist und ihr neues Revier erkundet hat.Dieses kräftige Braun und das leuchtende Weiß sind die Original-Farben der Katze (ich habe die Bilder nicht bearbeitet).