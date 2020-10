Foto-Shooting im herbstlichen "Hexengarten"

FIETE und ich haben erst uns und dann "Frauchen" fragend angesehen. "Hexengarten? Was ist das für ein Garten? Sind da etwa Hexen?", haben wir gefragt."Frauchen" hat uns erklärt, was es mit dem "Hexengarten" auf sich hat (aber das haben wir nicht so wirklich verstanden ... nur dass das ein kleiner Park gleich um die Ecke ist und dort schon viele bunte Blätter auf der Erde liegen). Und weil das ja mit den Fotos der bunten Bäume am Twistesee (01.10.2020) nicht so wirklich was geworden ist, müsse man halt ein bisschen improvisieren. Wir bräuchten auch nicht mit dem Auto fahren, sondern könnten einen kleinen "5-Minuten-Spaziergang" dorthin machen.Von wegen "5-Minuten-Spaziergang"!! Wir haben 15 Minuten gebraucht, denn so schnell können wir ja nun doch nicht robben (auf dem Heimweg hat "Frauchen" uns dann aber getragen)!Als wir im "Hexengarten" ankamen, wussten wir, was "Frauchen" meinte ... so viele bunte Blätter hatten wir noch nie gesehen.Das Foto-Shooting haben wir ziemlich schnell hinter uns gebracht und zum Abschluss durften FIETE und ich nach Herzenslust durch die bunten Blätter robben. Das hat Spaß gemacht! Und auch das anschließende Baden zu Hause hat Spaß gemacht, denn unsere Bäuchlein waren durch das Robben zum "Hexengarten" und durch das "durch-die-bunten-Blätter-robben" ein bisschen schmuddelig geworden. "Frauchen sagte, dass das bei so einem Wetter einfach dazugehöre und die meisten Menschen nach so einer Aktion ein schönes heißes Bad nehmen würden (uns hat aber ein lauwarmes Bad besser gefallen).Nach dem Bad haben wir uns die Fotos angesehen, die schönsten ausgesucht und auch schon am Text für den Beitrag gebastelt. Und um 20.45 Uhr (kurz vor unserer Schlafenszeit) war der komplette Beitrag fertig. "Frauchen" sagte, dass wir noch nie so schnell mit einem Beitrag fertig waren wie mit diesem hier. "Wir haben ja auch schon einige Übung mit dem Aussuchen der Fotos und dem Texten!", haben OLE und ich wie aus einer Schnute geantwortet und mußten daraufhin alle 3 lachen.DIESES Foto-Shooting hat uns von allen am meisten Spaß gemacht!Wir wünschen Euch viel Spaß und viel Freude beim Lesen des Beitrags und beim Ansehen der Bilder!Liebe Grüße,Euer OLE, Euer FIETE und unser "Frauchen"P. S.: Das Aussuchen der Bilder und das Verfassen des Textes haben wir wieder in Teamarbeit gemacht und den Text hat "Frauchen" nach unserem Diktat geschrieben (und uns nur einmal verbessert). Auf einen Text unter den Bildern haben wir ausnahmsweise mal verzichtet, da die Bilder für sich allein sprechen.