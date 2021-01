Erst mal vorsichtig die Lage sondieren ...

Diese Bilder hier zeigen zwei Spatzen in der Hecke (deren Bereich ich von meinem Schreibtischfenster aus einsehen kann), die besonders vorsichtig waren und sich erst nach einer ganzen Weile an den Futter-Silo getraut haben.Am 14.01.2021 habe ich die Bilder 1- 4 gemacht und am 17.01.2021 die Bilder 5 - 10.