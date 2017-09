Enten auf der Fulda ...

Als meine jüngste Tochter und ich kürzlich in Kassel waren, wollte ich auf der Rückfahrt das lästige "durch die Stadt gefahre" und auch die Autobahn (wegen der Baustellen) umgehen. Wir sind deshalb wieder in Richtung Guxhagen gefahren und dabei auch wieder durch Breitenau gekommen, wo es ein Kloster und eine Gedenkstätte gibt (ich hatte von dem Kloster und der Gedenkstätte letztes Jahr schon mal einen Beitrag eingestellt).Dieses Mal wollte ich ein kurzes Stück an der Fulda entlang gehen, aber das "kurze Stück" wurde sehr kurz, weil ich nicht dorthin kam, wo ich hin wollte, nämlich ans Ufer der Fulda (mir wurde der Weg durch einen Nebenfluss der Fulda versperrt).Da diese Bilder Ausschnitte aus den Original-Fotos sind, ist die Bild-Qualität nicht die Beste. https://de.wikipedia.org/wiki/Breitenau_ (Guxhagen)