Das Original-Foto (am 23.03.2022 am Vormittag gemacht) und die Ausschnitte sind zwar nicht "gestochen scharf", aber man kann den Schmetterling trotzdem gut erkennen, bin ich der Meinung.Die Entfernung von meinem Standpunkt am Fenster bis zum Schmetterling auf der Primel betrug ca. 7 m.Das 1. Bild zeigt den "Kleinen Fuchs" im Original und die Bilder 2 und 3 zeigen den "Kleinen Fuchs" in verschiedenen Ausschnitten vom Original-Foto.