Ein UHU bei der FRÜHJAHRSAUSSTELLUNG am 02.03.2019 in KASSEL

Dieses Mal sind meine älteste Tochter und ich hingefahren und an einem Info-Stand der GREIFENWARTE-EDERSEE für längere Zeit hängen geblieben. Denn dort saß auf einem Stuhl eine Frau vom WILDPARK EDERSEE und hielt einen UHU auf ihrer linken Hand. Erst dachten wir, der UHU wäre ausgestopft. Aber dann blinzelte er und guckte sich neugierig seine Umgebung an. Die Frau von der GREIFENWARTE-EDERSEE hat uns sehr viel Interessantes erzählt, z. B. ist der UHU (sie hielt nicht den UHU fest, sondern er sie) erst im letzten April geschlüpft (also am 02.03.2019 noch kein Jahr alt gewesen), im Sommer ausgewachsen und selbstständig gewesen. Aktuell wiegt der UHU etwa 2.200 Gramm, und in der Obhut von Menschen kann er durchaus bis zu 40 Jahre alt werden.Mit freundlicher Genehmigung der Inhaber der GREIFENWARTE-EDERSEE LUDGER & MARGARETE KLUTHAUSEN darf ich die Bilder vom UHU hier bei MYHEIMAT einstellen und bedanke mich ganz herzlich dafür.