Ein Überraschungsgast am frühen Morgen

Als sich der Futter-Silo etwas gedreht hatte, sah ich mit Freude, dass es ein Stieglitz (auch Distelfink genannt) war.Der Stieglitz war gestern auch schon einmal kurz am Futter-Silo, aber leider wieder so schnell weg, dass ich kein Foto machen konnte.Diese Fotos habe ich in der Zeit von 7.50 Uhr bis 7.55 Uhr gemacht. Leider ist die Bild-Qualität durch die Entfernung von meinem Standpunkt zum Vogel (ca. 7 m) und die Bearbeitung nicht so gut.