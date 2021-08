Ein erlebnisreicher Morgen ...

Während ich (mit gesetztem Blinker am re. Straßenrand stehe) die Störche fotografiere, kommt etwas Größeres angeflogen und landet in der Nähe der Störche, das ich zuerst für einen Greifvogel halte ... erst mit voll ausgefahrenem Zoom erkenne ich, dass es sich um einen Graureiher handelt.Da ich ich während des Fotografierens der Störche im Auto saß (die Scheibe auf der Fahrerseite war unten) konnte ich auch den Graureiher problemlos fotografieren.Und etwas später konnte ich zwischen Höringhausen (Stadt Waldeck) und Strothe (Korbacher Ortsteil) auch noch ein Reh fotografieren, das über ein Stoppelfeld in Richtung Wald lief.Die Bilder sind Ausschnitte aus den Original-Fotos und durch die Entfernung zu den einzelnen Motiven und die Bearbeitung ist die Bild-Qualität nicht so gut (z. B. betrug die Entfernung von mir zum Reh, ich habe am Straßenrand gehalten und die Scheibe der Beifahrerseite war unten, mindestens 75 m).