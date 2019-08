Eigentlich wollte ich ...

Zur Zeit sind nur 2 von den lila Blüten dieser Distel zu sehen und eigentlich war jede dieser Bienen mit einer Blüte beschäftigt. Aber die eine Biene kam in kurzen Abständen immer wieder zu ihrer Kollegin geflogen und hat ihr geholfen. Entweder war diese Biene noch in der Ausbildung (Anfang des 1. Lehrjahres) und noch nicht schnell genug mit dem Sammeln oder es war eine Biene, die kurz vor der Rente stand und deshalb nicht mehr so schnell war, weswegen ihr die andere Biene in Abständen geholfen hat.Die anderen Bienen und Hummeln haben sich in der Zeit (die ich mit Fotografieren und dem Beobachten der beiden Bienen verbracht habe) um die Sonnenblumen und Mohnblumen gekümmert.