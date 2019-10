Diesen (mir unbekannten) Vogel ...

Er hatte versucht, an den Futter-Silo zu kommen, aber ein einzelner Spatz hat sich so dick gemacht, daß kein anderer Vogel dort andocken konnte. Da ist er weggeflogen und kurze Zeit später wiedergekommen und hat mit den Körnern, die dieser Spatz (und die anderen Spatzen, wenn die dann auch mal dran durften) runtergeworfen hatte, vorlieb genommen. Denn der einzelne Spatz hatte den Futter-Silo immer noch in Beschlag genommen.Die Fotos habe ich durch die Fensterscheibe gemacht und diese Bilder im Beitrag sind Ausschnitte aus den Original-Fotos, deshalb ist die Bild-Qualität nicht so gut.Jetzt meine Frage an die Vogel-Experten unter Euch: Was ist das für ein Vogel?Für Eure Hilfe sage ich schon mal DANKE im Voraus!