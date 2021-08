Diese Teichrallen ...

Wenn ich nach Bad Arolsen (und auch wieder nach Hause) fahre, komme ich immer an einem kleinen Teich vorbei und halte da öfter auch mal an.Bis jetzt habe ich da immer nur ein Stockenten-Paar und ein paar Nilgänse gesehen, aber an diesem Morgen wuselten da andere Wasservögel auf der Teichwiese rum (von den Stockenten und den Nilgänsen war nichts zu sehen), die ich noch nie gesehen hatte.Nach der Sichtung der Fotos zu Hause am PC und der Suche in meinem "schlauen Buch" und dem Internet hat mein "Vogel-Ordner" (nachdem feststand, dass es sich bei meinen Wasservögeln um Teichrallen handelt) wieder einen neuen Eintrag bekommen.