Diese Bachstelze habe ich am 10.06.2020 am Ufer des Diemelsees und auf dem Grünstreifen des Parkplatzes fotografieren können.Die Bilder 1 + 2 sind am Ufer des Strandbades am Diemelsee entstanden und die Bilder 3 - 7auf dem Grünstreifen des Parkplatzes.