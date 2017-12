Der kleine Baum, den ich am 01.10.2017 auf dem Weg ins "Marbecktal" entdeckt und fotografiert hatte, habe ich am 01.12.2017 wieder fotografiert. Dabei hatte ich das Gefühl, er sei schon ein kleines Stückchen gewachsen. Das kann aber auch daran liegen, daß der Blickwinkel am 01.12.2017 ein bißchen anders war und er auch keine Blätter mehr hatte. https://de.wikipedia.org/wiki/Marbeck_ (Itter)