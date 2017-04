Das kleine Bächlein ...

Am 03.04.2017 hatte ich diesen Beitrag eingestellt:Ich habe dieses kleine Bächlein mal verfolgt und festgestellt, daß es unter der Straße auf der anderen Seite weiterfließt.Beim Fotografieren habe ich mich auf den Strudel am unteren Bildrand als Schwerpunkt konzentriert.Da die Bilder Ausschnitte aus den Original-Fotos sind, ist die Bild-Qualität nicht so gut.