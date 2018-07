Auch eine (Brief-?)Taube braucht mal eine Pause!

Die Fotos sind im Sommer 2017 bei meiner Mutti auf der Terrasse in Bad Lauterberg entstanden.Die Taube ließ sich durch meine Knipserei nicht stören und saß eine ganze Weile erst still auf dem Metallkasten und dann auf der Abdeckplane der Gartenstühle (alles in allem ca.15 Minuten).Wir (meine Mutti und ich) nahmen an, daß es sich um eine Brieftaube gehandelt haben könnte und sie sich einfach nur ausgeruht hat. Denn nach gut 20 Minuten (nachdem sie einen Klecks auf dem Terrassentisch hinterlassen hatte, flog sie davon.