Amseln beim Äpfel-Futtern ...

Ich habe mir gestern (17.01.2021) mal eine halbe Stunde Zeit genommen und vom Wohnzimmerfenster aus den Platz unter dem Apfelbaum (dort liegen noch einige Äpfel vom Herbst) im Garten beobachtet.Ich brauchte keine 5 Minuten warten und die erste Amsel flog einen der Äpfel an ... nach und nach kamen noch ein paar Amseln dazu und haben die anderen Äpfel in Beschlag genommen (insgesamt waren es 5 Amseln, die an den Äpfeln futterten ... ich habe mich aber nur auf 3 von ihnen konzentriert, weil die Abstände zwischen ihnen nicht so groß waren).Die Fotos habe ich zwischen 13 Uhr und 13.30 Uhr gemacht (sind stark rangezoomt, deshalb ist die Bild-Qualität nicht so gut).