Amsel-Beobachtungen am 11.01.2021 ...

Diese Fotos habe ich in der Zeit von 12.50 Uhr bis 13.10 Uhr von meinem Schreibtischfenster aus gemacht.Die Bilder 1 - 11 zeigen eine Amsel in der Hecke im Vorgarten.Die Bilder 12 - 14 zeigen eine andere Amsel im Vorgarten in direkter Nähe meines Schreibtischfensters.Die Bilder 15 - 18 zeigen eine andere Amsel in der anderen Ecke des Vorgartens, den ich auch von meinem Schreibtischfenster aus einsehen kann.Bild 19 zeigt eine Amsel oder Drossel (?) in der selben Ecke des Vorgartens wie die Bilder 15 - 18.