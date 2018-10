3 Haflinger bei Korbach (06.10.2018)

Am 06.10.2018 (nachmittags) standen aber zum ersten Mal 3 von ihnen da. Und so, wie es jedesmal ist, wenn ich auf dem Weg zu meiner Lieblingsfotostelle bin, komme ich an diesen wunderschönen Tieren vorbei. Und jedesmal (egal, ob Hinweg oder Rückweg und egal, wie das Wetter ist) muß ich stehen bleiben und die Tiere beobachten (das Beobachten der Pferde fällt auf dem Rückweg deutlich länger aus, da das eigentliche Foto-Shooting dann abgeschlossen ist). Sich vom Anblick der Pferde loszureißen, fällt jedesmal sehr schwer, obwohl sie nichts anderes machen, als auf der Weide zu stehen und zu fressen.