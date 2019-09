Anzeige

Weihnachtszauber in Korbach vom 28.11. bis 31.12. 2019!

Vom 28.11. bis 31.12. findet in Korbach

der Weihnachtszauber in der Proffessor-Bier-Straße

statt.

Es erwartet euch ein Buntes Programm!

Kommt alle zu uns nach Korbach

und genießt die tolle Weihnachtsstimmung!



Ein Beitrag von Jürgen Hamel

Bürgerreporter für Myheimat

in Korbach!

