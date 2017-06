VIVA Willingen am 17. Juni 2017

Bei durchwachsenen Wetter wurden mehreren zehntausend Besuchern ein mehr als zwölfstündiges Programm geboten, bei dem die Mallorca-Stars - die Palette reichte von Isi Glück über Olli P. bis Lorenz Büffel und Mickie Krause - in einem etwa jeweils dreißigminütigen Auftritt ihre großen Ballermann-Hits zum Besten gaben.Die Lieder reichten von "Traum von Amsterdam" über "Johnny Däpp" bis "Ich bin ein Döner" und viele begeisterte Zuschauer sagen die Lieder mit. Noch unten im Willinger Tal waren die Songs zu hören.Für alle Anwesenden war es ein unvergesslicher Tag und viele wollen im kommenden Jahr wieder dabei sein, wenn es dann am 16. Juni 2018 heißt "VIVA Willingen".Ein besonderen Dank gilt dem Veranstalter Schröder-Events aus Waldeck für die hervorragende Organisation dieser Veranstaltung.Durch den selben Veranstalter wird am 19. August 2017 auch der "Schlager Stern" durchgeführt.