Mit diesen Bildern ...

Es steht mal wieder ein "Mutter-Tochter-Wochenende" (das 1. in diesem Jahr) an und weil es an diesem "besonderen" Wochenende zeitlich bei mir passt, haben meine Mutti und ich überlegt, ob wir uns am Samstagabend evtl. im Bad Lauterberger Kurpark unter die Hexen mischen wollen (was da im Einzelnen so auf uns zukommt, konnte meine Mutti mir aber auch nicht sagen, da es schon einige Jahre her ist, dass sie das mitgemacht hat).Den Vorschlag, die diesjährige "Walpurgisfeier" evtl. mitzumachen, hatte meine Mutti, da sie der Meinung war, dass ich das in meinem fast 60jährigen Leben wenigstens 1x mitgemacht haben sollte. :-))In diesem Sinne wünsche ich Euch allen ein schönes und gemütliches Wochenende und kommt gut in den Mai!