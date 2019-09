Mini-Urlaub in Eisenach (5) - Die WARTBURG

Nach dem Frühstück fuhren wir mit dem Auto zum letztmöglichen Parkplatz unterhalb der Burg. Von da an ging es stetig bergauf. Nicht nur wir, die wir schon etwas älter waren, hatten mit der Steigung zu kämpfen, sondern auch die wesentlich jüngeren Menschen sind öfter stehen geblieben und haben einen Moment verschnauft, bevor es weiter nach oben ging.Die ganz alten Herrschaften und die Gehbehinderten wurden mit kleinen Shuttle-Bussen bis oben hin gefahren, was völlig in Ordnung war und ist, denn auch sie wollen ja die Burg ansehen (ich glaube, es gab sogar Extra-Führungen für sie).Wir sind bei leichtem Nieselregen zur Burg aufgestiegen und als wir oben waren, hat es eine Mischung zwischen Nieselregen und richtigem Regen gegeben. Aber kurz bevor unsere Führung begann, hatte die Sonne es geschafft, sich durch die dunklen Wolken durchzukämpfen und es wurde wieder ein sonniger und warmer Tag.