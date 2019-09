Mini-Urlaub in Eisenach (4) - etwas für die Autoliebhaber unter Euch ...

Nachdem wir am frühen Nachmittag in unsere Ferienwohnung eingezogen waren und das Gepäck verstaut hatten, haben wir uns erstmal ein bißchen ausgeruht (die Füße taten doch schon ein bißchen weh) und besprochen, was wir nach einer kleinen Pause an Sehenswürdigkeiten heute außerdem noch mitnehmen können.Unsere Wahl fiel dann auf die AUTOMOBILE WELT EISENACH, wo wir aber (obwohl es zu Fuß nicht allzu weit gewesen wäre) mit dem Auto hingefahren sind.Ich habe außer den Autos auch noch die anderen Sachen (Fotoapparate, Motorräder, Schreibmaschine, Nähmaschine, Motorboot, Modell-Autos) fotografiert, die dort ausgestellt waren. Da ich hier aber nicht fast 100 Bilder einstellen wollte, habe ich mich nur für die Autos enstchieden. Es sind leider, trotz Aussortierung, 55 Bilder geworden.Mit dem Besuch der AUTOMOBILEN WELT EISENACH enden die Besichtigungen für den 1. Tag in Eisenach. Morgen ist ein neuer Tag und die Besichtigungen gehen weiter.Bitte sucht Euch den LINK zur AUTOMOBILEN WELT EISENACH selbst heraus, denn auch hier zeigt der Link im Beitrag nicht das, was er bei WIKIPEDIA oder GOOGLE zeigt.