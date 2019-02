Kunstausstellung "The Big Blue" im Korbacher Kunstladen

Nachdem in den letzten Monaten die eigenen Künstler des Vereins ihre Kunstwerke präsentierten und im Januar die Ausstellung über Landschaftsmalerei des Korbacher Künstlers Professor Dr. Krotz in dem Laden stattfand, folgt nun bis Mitte März die Ausstellung "The Big Blue" der Korbacher Künstlerin Stephanie Bing.In der Ausstellung, die am vergangenen Freitag mit einer großen Vernissage mit über 200 Besucher eröffnet wurde, in der die beherrschende Farbe "Blau" ist, zeigt Stephanie Bing gekonnt harmonisch kombinierte und ausgewählte Fotos sowie Bilder, die teilweise auch zum nachdenken einladen.Die meisten der ausgestellten Werke, zu denen auch andere Accessoires wie Handtaschen oder Jacken gehören, entstanden bei den zahlreichen Reisen mit ihren Mann oder aber am heimischen Edersee,Die Ausstellung ist Dienstag bis Freitags von 13 bis 17 Uhr, Samstag von 11 bis 15 Uhr geöffnet.Die hier gezeigten Fotos entstanden bei der Vernissage am vergangenen Freitag.