Korbach braucht endlich wieder eine neue Disco!

Wir brauchen in Korbach endlich wieder eine neue Disco.

Es gibt zur Zeit keine einzige Disco in Korbach wo mann hingehen

könnte.

Es feht eine Disco in Korbach es wäre sehr schön wenn die

Stadt Korbach sich dafür einsetzen würde das es in Korbach wieder

eine Disco gibt.





Ein Beitrag von Jürgen Hamel

Bürgerreporter für Myheimat

in Korbach!

