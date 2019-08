Anzeige

Kartoffelbraten auf dem Hofgut Rocklinghausen am Freitag dem 6.9. ab 18 Uhr 00

Am Freitag den 6.9. findet auf dem Hofgut Rocklinghausen

das Kartoffelbraten ab 18 Uhr 00 statt.

für die Musik sorgt die Korbacher Band Streetlife.

Kommt alle zum Kartoffelbraten nach Rocklinghausen in

Twistetal-Twiste fahrt in richtung ehmalige Metzgerei Kesting

und folgt einfach der Beschilderung Hofgut Rocklinghausen

der Weg nach Rocklinghausen ist gut beschrieben.



