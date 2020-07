Anzeige

Im Herbst 2020 wird das Alte Gebäude von Woolworth in Korbach abgerissen!

Im Herbst wird das Alte Gebäude

von Woolworth in Korbach abgerissen

und durch ein neues Gebäude ersetzt.

Im Herbst 2022 soll das neue Gebäude

eröffnet werden.

Woolworth wird dann in das

neue Gebäude einziehen.





Ein Beitag von Jürgen Hamel

Bürgerreporter für Myheimat

in Korbach!

