Der Kleine Mittwochs-Markt in Korbach war wieder sehr gut!

Der Kleine Mittwochs-Markt in Korbach

war wieder sehr gut.

Das Wetter war ganz gut.

Der nächste kleine Mittwochs-Markt ist

am 11.12. von 10 Uhr 00 bis 17 Uhr 00

Wer beim kleinen Mittwochs-Markt

mitmachen möchte meldet sich

bitte bei Frau Curtze unter der

Telefonnumer 05635 1642







Ein Beitrag von Jürgen Hamel

Bürgerreporter für Myheimat

in Korbach!

