Das Alte Rathaus in Korbach ist fast weg

Das Alte Korbacher Rathaus ist fast weg.

Der Abriss ist bald geschaft dann ist das

alte Rathaus in Korbach weg.

Dann kann es los gehen mit

dem Neubau des Rathauses.

Das neue Rathaus soll im Sommer

2021 fertig sein und die Mitarbeiter

sollen in das neue Rathaus einziehen.





Ein Beitrag von Jürgen Hamel

Bürgerreporter für Myheimat

in Korbach!

