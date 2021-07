Anzeige

Am Freitag dem 16.7. 2021 war die 1.Große Veranstaltung in Korbach!

Am Freitag dem 16.7. 2021 frand in der Fußgängerzone

in Korbach nach sehr Langer Pause wegen Corona endlich

wieder die 1. Großveranstaltung statt. Die Korbacher Sängerin

Caro Best und ihre Band spielten ab 18 Uhr 30 in der Fußgängerzone

für 500 Besucher die sich für Veranstaltung anmelden mussten.

Die Besucher die da waren sehr erfreut nach über 1 Jahr Pause

endlich wieder Livemusik hören zu können das wegen Corona Monate lang

nicht möglich war Großveranstaltungen machen zu können umso größer war die Freude

bei den Besuchern das sie endlich wieder Livemusik erleben konnten.

Die Stimmung war sehr gut.

Es sind weitere Veranstaltungen in der Planung und in der Vorbereitung.

Mann darf sich also auf weitere schöne Veranstataltungen freuen wenn auch

bis auf weiteres nur mit 500 Besuchern die derzeit erlaubt sind.

In der Fußgängerzone in Korbach gildet bis auf weiteres die Maskenpflicht

und die Abstandsregeln die alle einhalten müssen und auch alle einhalten zu haben.



Ein Beitrag von Jürgen Hamel

Bürgerreporter für Myheimat

in Korbach!

