Liebe myheimatler und Familien!

OLE und ich haben uns angesehen und … öh, nö, nicht wirklich!Wir müssen gestehen, dass wir uns darüber keine Gedanken gemacht haben, weil wir damit nicht wirklich was anfangen können. Okay, 2020 war das etwas anderes, weil wir das ja alles nicht kannten und es sehr aufregend und spannend war, „Frauchen“ und ihrer Familie bei den ganzen Vorbereitungen für das Weihnachtsfest bzw. den Jahreswechsel zuzusehen.Aber ganz ehrlich, wir (OLE und ich sind uns da einig) brauchen diesen ganzen Trubel nicht. Für uns beide ist es wichtiger, dass wir bei unserem „Frauchen“ und ihrer Familie sind und mit ihnen in Frieden und Harmonie zusammenleben und dass jeder von uns gesund ist bzw. bleibt.Und das haben wir unserem „Frauchen“ so auch gesagt! „Frauchen“ hat zuerst ein bisschen komisch geguckt, aber dann gemeint, dass das auch für sie am wichtigsten ist. Trotzdem würde sie „diesen Trubel“ doch sehr vermissen, wenn es ihn nicht mehr geben würde.Naja, wenn man ihn schon sein ganzes Leben lang kennt, dann können wir unser „Frauchen“ schon verstehen.Aber jetzt bin ich ganz vom Thema (die Fotos für diese Zeit) abgekommen …Also, nein, OLE und ich haben keine Idee für die Fotos … und „Frauchen“ auch nicht wirklich. Wir haben uns daher mal ein paar Fotos von den anderen Jahren (als OLE und ich noch nicht bei „Frauchen“ und ihrer Familie waren) angesehen. Und wir 3 haben festgestellt, dass sich die Bilder von Jahr zu Jahr sehr ähnlich sind. Deshalb haben OLE und ich vorgeschlagen, ein einziges letztes Foto zum Thema „Advent, Weihnachten & Jahreswechsel“ zu machen oder die schon vorhandenen Bilder, die wir Euch hier gezeigt haben, zu nutzen.„Frauchen“ fand die Idee gar nicht schlecht und meinte, wenn wir dieses eine Foto oder die schon vorhandenen dann immer nehmen würden, dann wäre das wie bei „Dinner for one“ … nämlich „Same procedure as every year.“Als OLE und ich uns fragend angesehen haben, hat „Frauchen“ uns das kurz erklärt und gesagt, dieses Jahr sollen wir uns das auch mal ansehen (läuft immer am Silvestertag im Fernsehen … 2020 haben wir es verpasst, weil wir geschlafen haben, da diese Erlebnisse neu für uns waren und uns sehr müde gemacht hatten).Nachdem jeder von uns eine Nacht darüber geschlafen hatte, haben wir alle 3 einstimmig beschlossen, dass es nur ein einziges neues Foto von OLE und mir geben wird … und zwar gleich am 1. Advent und das für die ganze Advents-, Weihnachts- und Winterzeit sowie für den Jahreswechsel.Dieses Foto stellt „Frauchen“ dann jedes Jahr am 1. Advent ein, und wenn wir doch mal wieder Lust auf ein „besinnliches Foto-Shooting“ für diese besondere Zeit haben, dann wird natürlich das neue Foto hier gezeigt.Jetzt müssen wir nur noch dieses Foto machen ... und dann kann der 1. Advent kommen!Bis dahin wünschen wir Euch allen eine gute Zeit und bleibt gesund und munter!Liebe Grüße vonFIETE, OLE und unserem „Frauchen“