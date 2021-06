Ein ganz besonderer Tag für mich und FIETE ...

Ich nenne mich ausnahmsweise mal zuerst, denn vor genau 1 Jahr bin ich zu meinem "Frauchen" und ihrer Familie gekommen.Und seit heute vor 1 Jahr sind FIETE und ich gemeinsam bei unserem "Frauchen" und ihrer Familie.Die Anfangszeit zwischen FIETE und mir war nicht ganz einfach, weil ich so schüchtern war und keinen so richtig an mich rangelassen habe. Obwohl sich alle sehr viel Mühe gegeben haben, um mir das Eingewöhnen leicht zu machen, hat es doch eine ganze Weile gedauert, bis ich mich wirklich heimisch gefühlt habe. Aber FIETE und "Frauchen" haben nicht locker gelassen und mir zwar die Zeit gegeben, die ich brauchte, aber mich auch immer wieder gefordert. Und mit viel Geduld von FIETE und "Frauchen" sind FIETE und ich ja mittlerweile ein sehr gutes Team geworden ... ich kann nicht ohne FIETE und er kann nicht ohne mich (hat er gesagt)!Und wir wollen beide nicht mehr weg von unserem "Frauchen" und ihrer Familie!!!Liebe Grüße,Euer Ole und Euer FIETE