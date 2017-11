Armes Kerlchen!!

Nachdem ich ihn fotografiert hatte, habe ich ihn im Garten beerdigt (wo schon so mancher Vogel und manches Mäuschen und sogar ein Igel seine letzte Ruhestätte gefunden hat).Vielleicht kann mir einer der Vogel-Experten sagen, um was für einen Vogel (er war ca. 10 cm lang) es sich handelt und ob es ein Jungvogel ist (dieses Plüschige an den Flügeln habe ich noch nie bei einem Vogel gesehen).