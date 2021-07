Seit dem 1.7. 2021 hat das Kino in Korbach wieder geöffnet!

Am 1.7. 2021 hat das Kino in korbachnach 8 Monaten Pause wieder geöffnet.worüber ich mich sehr freue.Ich war am Samstag dem 3.7. im kinound habe mir den neuen Filmvon Otto Waalkes Catweazle angesehen.Der Film ist sehr gut und es gibt jede mengezu lachen bei dem Film.Ich kann den Film sehr empfehlen.Das Aktuelle Kinoprogramm findetihr auf der Homepage vom Kino unter disemLink