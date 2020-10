See-Besichtigung Nr. 3 - der Twistesee

"Frauchen" sagte uns am 30.09.2020 (nachmittags), sie hätte am 01.10.2020 morgens terminlich in Bad Arolsen zu tun und ob wir die Besichtigung vom Twistesee auf dem Weg gleich mit machen wollten. Na klar wollten wir!! Auf jeden Fall!!Wir müssten aber ca. 1 1/2 bis 2 Stunden Zeit einrechnen, die wir (FIETE und OLE) im Auto verbringen würden (die Fahrt nach Bad Arolsen, der Termin und die Weiterfahrt zum See) bis wir beim See wären, sagte "Frauchen", und wir bräuchten den Abend vorher auch nicht früher als sonst schlafen gehen, da der Termin erst um 9 Uhr wäre (wir würden allerspätestens um 8.30 Uhr losfahren). Das würde uns gar nichts ausmachen, sagten wir, wir wären ja schon groß und könnten auch mal eine Weile allein im Auto bleiben.Wir sind abends ganz normal schlafen gegangen und waren dieses Mal, komischerweise, kein bisschen aufgeregt.Am nächsten Morgen ("Frauchen" ist wie immer um 5 Uhr aufgestanden) sind wir um 7 Uhr (unsere normale Aufstehzeit) aufgestanden, haben gefrühstückt und sind um 8.30 Uhr losgefahren.Langweilig ist es uns nicht geworden, als "Frauchen" bei ihrem Termin war, denn es hatte uns die jüngste Tochter von "Frauchen" begleitet, die ihren freien Tag hatte. Diese Tochter ist auch sehr nett und es hat mit ihr genauso viel Spaß gemacht wie mit der ältesten Tochter.Als wir dann beim See auf den Parkplatz fuhren, wurden wir doch ein bisschen aufgeregt, aber nicht so doll wie beim Diemelsee bzw. Edersee. Unsere 1. Foto-Stelle war am "Hundestrand" (wir sind ja auch so etwas wie Hunde) und "Frauchen" hat uns mit dem "Café im See" im Hintergrund fotografiert (dieses Teil sieht aus wie ein riesengroßer Stöpsel in einer riesengroßen Badewanne ... hoffentlich zieht nicht mal jemand aus Versehen diesen Stöpsel). Danach sind wir ein Stück des Weges gegangen, der zum Café führt und haben uns da auf eine Bank gesetzt und einen Kormoran und Blesshühner beobachtet. Vom Kormoran hat "Frauchen" auch ein paar Fotos gemacht (wie er immer wieder getaucht ist), die sie aber als gesonderten Beitrag einstellen will (die Fotos der Blesshühner findet "Frauchen" nicht so gelungen, weil sie zu weit auf dem See waren).Blesshühner haben wir (und auch "Frauchen" und ihre Tochter) zum ersten Mal gesehen und wir fanden die sehr interessant ... die hupen so lustig!Nach einer Weile sind wir dann zum anderen Ende des Sees gefahren, aber da haben wir keine Fotos gemacht, denn wir hatten keine Lust mehr. "Frauchen" hat gesagt, dass es nicht schlimm ist, wenn es von da keine Fotos gibt ... wir können das ja mal nachholen. Brauchen wir aber nicht nachholen, denn wir (FIETE und ich) sind uns einig, dass der Twistesee zwar ganz nett ist, aber nicht unbedingt unser Fall. Unser Favorit ist eindeutig der DIEMELSEE, denn der Strand erinnert uns jedesmal an unsere Heimat. Der Edersee und der Twistesee liegen beide auf Platz 2 ... sie sind interessant (Edersee) und nett (Twistesee), aber es sind einfach nicht "unsere" Seen"."Frauchen" hat unsere Entscheidung, welcher See uns am besten gefällt, akzeptiert, und ist ganz froh darüber, dass sie nicht alle 3 Seen der Reihe nach mit uns abklappern muss. Und sie sei froh, dass wir beide uns mit dem Diemelsee einig sind ... es wäre schwierig geworden, wenn jeder von uns einen anderen See zu seinem Liebling erklärt hätte, sagte sie.Wann wir das nächste Mal zum Diemelsee fahren, weiß "Frauchen" aber noch nicht. Es kann jetzt, im Oktober, wenn die Bäume richtig bunt sind, der Fall sein oder aber vielleicht auch erst im Winter, wenn Schnee liegt und / oder der See zugefroren ist.Wichtig sei für sie ("Frauchen") und uns gewesen, dass wir alle 3 Seen in nicht allzu großen Abständen kennengelernt haben, sagte "Frauchen".Diesen Beitrag haben wir dieses Mal in Teamarbeit geschrieben: "Frauchen" hat geschrieben (und uns verbessert, wenn es sein musste) und wir haben ihr diktiert, da sie wesentlich schneller auf der Tastatur unterwegs ist als wir mit unseren Flossen. Die Bilder haben wir ebenfalls in Teamarbeit ausgesucht.Wir wünschen Euch viel Spaß beim Lesen des Beitrags und dem Ansehen der Bilder!Liebe Grüße,Euer FIETE, Euer OLE und unser "Frauchen"