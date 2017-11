Am Samstag (11.11.2017) bin ich mit meiner ältesten Tochter zur "Herbst-Ausstellung" nach Kassel gefahren.Uns haben die Bereiche Herbstmarkt, Weihnachtswelt, Regionales & Touristik, die Sonderschau Indien und Schmuck & Haushalt am meisten interessiert.Während es bei der "Frühjahrs-Ausstellung" im März 2017 (wo ich mit meiner jüngsten Tochter war) einiges mehr an Interessantem zu sehen und zu fotografieren gab, beschränkte es sich jetzt auf das TAJ MAHAL und diese 3 OLDTIMER zum Fotografieren.Ich hatte eigentlich auch vor, ein paar Anregungen und Fotos aus der WEIHNACHTSWELT mitzunehmen. Aber die Anregungen waren alle nicht so, wie ich es erwartet hatte, denn es sah alles aus, wie: Amerika läßt grüßen!! Das Grün der geschmückten Weihnachtsbäume hat man vor lauter Deko kaum noch gesehen und den Baum konnte man nur anhand der Kegel-Form erkennen.Schön waren dagegen die Glas-Kugeln mit aufgemalten Winter-Motiven und im INDIEN-Bereich die Stoffe und Gewürze.Unser Fazit nach 4 Stunden Schlendern durch 11 Hallen: Es war auf jeden Fall interessant und die eine oder andere Anregung hat man trotzdem mitgenommen!