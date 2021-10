"Mutter-Tochter-Wochenende 2"

Da unser Spaziergang rund um den "Juessee" in Herzberg (11 km von Bad Lauterberg entfernt) am 11.09.2021 wettertechnisch ausgefallen ist und am 12.09.2021 auch nicht stattfinden konnte, haben wir einen 2. Anlauf genommen. Und dieses Mal hat es mit dem Spaziergang rund um den See geklappt.Meine Mutti sagte, dass man ca. 1 Stunde braucht, um den See zu umrunden (naja, wenn man nicht alle 5 m stehen bleibt und Fotos macht, so wie ich, dann wird das wohl hinkommen ... ansonsten dauert die Umrundung eben ein bisschen länger) ... wir haben die Umrundung (trotz meiner vielen Knipserei) in einer knappen Stunde geschafft.Die Fotos habe ich zwischen 16.35 Uhr und 17.40 Uhr gemacht (wir haben diesen Rundgang mit unserem Abendessen im "China-Restaurant" verbunden, damit wir nicht ein 2. Mal nach Herzberg fahren mussten) und sind nur eine kleine Auswahl aus fast 200 Fotos (es gab hinter jeder Kurve zig Motive, die fotografierenswert waren).Mein Fazit: Wenn ich in Herzberg wohnen würde, dann würde ich bestimmt jeden Tag 1x um den See gehen (vielleicht sogar 2x ... nämlich am frühen Morgen und am späten Nachmittag). Und wenn ich kleine Kinder hätte, dann wäre ein Spaziergang um den See unser tägliches Ritual, denn es ist ruhig (obwohl die Straße öfter sehr nah am See vorbei führt und auch viele Spaziergänger unterwegs waren) und es gibt immer etwas Interessantes zu sehen.