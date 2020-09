Kleiner Ausflug nach Medebach (Hochsauerlandkreis, NRW)

Aber am 10.09.2020 hat es gepasst ... da musste ich mal wieder dorthin. Also bin ich (mit meiner Begleitung) extra 1 Stunde früher losgefahren und konnte mir diese beiden vorgenommenen Punkte in Ruhe ansehen.Vom Parkdeck sind wir zuerst die wenigen Meter zum "Schuster" gegangen und von dort waren es nur wenige Meter bis zur Kirche.Die Kirche zu umrunden hat nicht so lange gedauert, wie ich dachte, und ich hätte mir die Kirche auch gerne von innen angesehen, aber dafür waren wir zu früh vor Ort (und über 1 Stunde warten, bis man hinein durfte, wollten und konnten wir nicht). Aber irgendwann werden wir noch einmal nach Medebach fahren und dann passt das auch mit der Besichtigungszeit der Kirche ... und vielleicht kann man dann auch die kleine "Sankt-Andreas-Kapelle" (die sich in unmittelbarer Nähe der "St. Peter und Paul-Kirche" befindet) besichtigen.