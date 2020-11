Ein ganz besonderer Nachmittag ...

Wenn wir uns "eingeferkelt" haben, dann dürfen wir nicht auf das Sofa oder auf das Bett oder in den Sessel und "Frauchen" müsste uns dann erst waschen. Wir lieben zwar das Wasser in der Ostsee / Nordsee bzw. das lauwarme Wasser aus der Leitung, aber nicht das Wasser, das "Frauchen" für uns zum Sauberwerden nehmen muss, denn das enthält Zusätze und ist für uns nicht so gesund. "Frauchen" benutzt dieses Wasser aber nur, wenn es unbedingt sein muss und dann auch nur so kurz wie möglich.Die beiden Töchter von "Frauchen" hatten mitbekommen, dass uns seit ein paar Tagen langweilig war (dabei haben wir eigentlich genug Abwechslung im Haus) und hatten den Vorschlag gemacht, ob wir (also OLE, "Frauchen" und ich) sie nicht mal wieder besuchen wollen. Sie (die beiden Töchter) wollten am Samstag (14.11.2020) einen Spiele-Nachmittag veranstalten und wir wären dazu herzlich eingeladen.OLE und ich haben sofort begeistert zugestimmt und uns für die Einladung bedankt und auch "Frauchen" fand den Vorschlag gut.Also haben wir uns am Samstagnachmittag bei den Töchtern eingefunden und haben eine Runde "Mensch ärgere dich nicht" gespielt. Wir (die beiden Töchter, OLE und ich) haben aber nur die "4er-Version" gespielt, weil wir das Spiel ja noch nicht kannten und es für den Anfang auch nicht zu lange dauern sollte. Und weil das mit dem Würfeln bei OLE und mir nicht so gut funktionierte, hat "Frauchen" für uns gewürfelt, wenn wir dran waren (sie selbst hat nicht mitgespielt, weil sie ja den Überblick, wer wann dran war und wie welcher Stein von OLE und mir gesetzt werden sollte, behalten musste) ... die Figuren haben wir aber nach Möglichkeit alleine weitergeschoben. OLE hatte die grünen Figuren und ich die roten. Auch wenn wir nicht gewonnen haben (1. ist die jüngste Tochter geworden, 2. wurde die älteste Tochter, 3. ich und OLE wurde leider nur 4.), hat uns dieses Spiel sehr viel Spaß gemacht ... besonders das Rauswerfen (wenn man selber rausgeworfen wird, ist das zwar nicht so schön, gehört aber bei diesem Spiel dazu). Dass OLE verloren hat, störte ihn aber gar nicht ... er sagte, er habe nicht verloren, sondern sei eben als 4. ins Ziel gekommen und nur das (dass er auch ins Ziel gekommen ist) zähle. Wichtiger als das Gewinnen sei doch, dass wir alle Spaß am Spiel und diesem Nachmittag hatten.Junge, Junge, dieser Knirps ist zwar manchmal ganz schön altklug, aber wo er Recht hat, hat er Recht. Da kann so manch einer noch von lernen!Die beiden Töchter fanden den Nachmittag auch toll und meinten, solche Spiele-Nachmittage (Spiele-Abende wären nicht so gut, da es für uns, also OLE und mich, zu spät werden würde) könnten wir in der nächsten Zeit ruhig öfter machen. Also, von OLE und mir aus sehr gern und auch "Frauchen" hat zustimmend genickt.Wann der nächste Spiele-Nachmittag stattfindet, wissen wir aber noch nicht ... ich glaube, das werden wir ganz spontan entscheiden.So, das waren für heute erstmal die neuesten Neuigkeiten von OLE und mir.Die Fotos hat "Frauchen" gemacht und auch den Text (im Teamwork mit uns) geschriebenund die Fotos haben wir auch wieder gemeinsam ausgesucht.Passt auf Euch auf und bleíbt gesund!Liebe Grüße,FIETE, OLE und unser "Frauchen"