Gestern (23.10.2018) hatte ich einen Beitrag mit "2 Uhren in der Dunkelheit" eingestellt, wo es aussieht, als würden diese Uhren in der Luft schweben.Heute zeige ich Euch das Bild nochmal und dazu das Bild, wie der Kirchturm mit den Uhren im Hellen (Dämmerung) 20 Minuten vor dem Bild mit den "in der Luft schwebenden Uhren" aussah.