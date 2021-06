Anzeige

Das Freibad in Korbach darf auch endlich wieder öffenen!

Das Freibad in Korbach

öffnet ab Samstag den 19.6. 2021

wieder seine Türen!

Mann kann sich endlich

wieder auf das schwimmen gehen freuen.

Es gelten aber bis auf weiters die

Abstandsregeln und die Maskenpflicht.

Badegäste müssen am Eingang

vom Freibad ihre Kontaktdaten angeben.



Ein Beitrag von Jürgen Hamel

Bürgerreporter für Myheimat

in Korbach!

