Skikurse im Dezember und Januar

Skikursangebot beim Ski-Club Königsbrunn vom Anfänger bis zum Könner



Die DSV-Skischule des Ski-Club Königsbrunn bietet auch in diesem Winter wieder Dreitages-Skikurse an:Mindestalter : ab 4 JahreBis 6 Jahre nur in Begleitung eines Erziehungsberechtigten.Je nach Schneelage werden unterschiedliche Skigebiete wie z.B. Jungholz und Oberjoch angefahren.Die Fahrt erfolgt in modernen und komfortablen Bussen der Firma Ludwig Tours.Online-Anmeldung und weitere Informationen unter:www.sc-koenigsbrunn.deskischule@sc-koenigsbrunn.defacebook.com/SC.Koenigsbrunnoder in der Ski-Club-Geschäftsstelle, Untere Kreuzstraße 6 ½, 86343 Königsbrunn jeden Mittwochvormittag.