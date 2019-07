Königsbrunner Jugend-Meisterschaft im Schnellschach

Königsbrunn : Generationenpark |

Im Rahmen des 50-Jährigen Bestehens veranstaltet der Schachclubs Königsbrunn die Königsbrunner Jugend-Stadtmeisterschaft im Schnellschach. Am Freitag 19. Juli von 17:00 bis 20:00 dürfen sich alle Kinder und Jugendlichen messen und ihre Meister finden. In den Altersklassen U18 (Jahrgang 2001-04), U14 (2005-06), U12 (2007-08) und U10 (2009 und jünger) wird in bis zu 5 Runden bei einer Spielzeit von 15 Minuten pro Spieler und Partie die Meisterschaft im Generationenpark Königsbrunn, Dietrich-Bonhoeffer-Str. 40, ausgetragen. Pokale und Urkunden an die Ersten sowie Sachpreise sind die Preise für die Teilnehmer. Startberechtigt sind alle Vereinsmitglieder des Schachclubs Königsbrunn und alle Königsbrunner Kinder und Jugendlichen. Trainingsmöglichkeiten bietet der Schachclub Königsbrunn freitags ab 17:00 im Rahmen des Jugendtrainings im Generationenpark. Meldeschluss ist am 19. Juli um 16:45 Vorort oder per Email an jugend@sk-koenigsbrunn.de.