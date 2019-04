Kart Slalom Schnupperkurs beim Globus Baumarkt﻿

Am Samstag, den 11. Mai 2019 führt der MAC Königbrunn e.V. im ADAC auf dem Gelände des Globus Baumarkt, Messerschmittring 22, 86343 Königsbrunn einen Kart Slalom Schnupperkurs durch.

Warum Kart Slalom?Die Beherrschung eines Fahrzeugs, Übersicht und Reaktionsschnelligkeit – drei Dinge, die im Straßenverkehr oftmals entscheidend sein können. Für die Kids ist der Kart Slalom eine ideale Gelegenheit, sich diese Eigenschaften schon im Schulalter anzueignen. Bei den Kart Slaloms steht zunächst einmal nicht das Tempo im Vordergrund. Die sichere Beherrschung des Fahrzeuges hat Priorität.Wo wird gefahren?Auf einem großen befestigten Platz wird mit Pylonen ein Parcours aufgebaut, der aus verschiedenen Aufgaben besteht. Mit Geschick und Speed sind die Tore, Gassen, Kreisel und „Schweizer“ möglichst fehlerfrei zu durchfahren.Ihr habt Interesse am Motorsport und wollt es mal ausprobieren,ihr seid zwischen sieben und fünfzehn Jahre alt,dann kommt mit euren Eltern zwischen 10:00 und 16:30 Uhr auf dem hinteren Teil des Parkplatzes beim Globus Baumarkt vorbei.Was müsst ihr mitbringen? Falls ihr habt, einen Motorradhelm, ansonsten bekommt ihr einen von uns gestellt, den Körper bedeckende Bekleidung und feste Schuhe.Übrigens, es wird grundsätzlich nur mit vereinseigenen Karts gefahren.Solltet ihr am Samstag keine Zeit haben, ihr könnt auch gerne bei unserem Training „mit schnuppern“. Wir trainieren immer Freitags ab 16:00 Uhr auf unserem vereinseigenen Gelände am Ilsesee, Lechstrasse, in Königsbrunn.