Jugend trainiert für Paralympics in der Fritz-Felsenstein-Schule

Herzlich Einladung an alle Sportfans zum Landeschulsportfest „Jugend trainiert für Paralympics“ am 12. / 13. Juli 2017. Die Veranstaltung ist der überregionale Sportwettbewerb aller bayerischen Schulen für Körperbehinderte. Es werden rund 200 Gastsportler aus 16 bayerischen Schulen erwartet.



Nach 2008 ist die Fritz-Felsenstein-Schule zum ersten Mal wieder Gastgeber und Austragungsort der Wettkämpfe. Veranstalter ist das Bayerische Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst, Schirmherr der Veranstaltung ist Staatsminister Dr. Ludwig Spaenle. Körperbehinderte Sportler messen sich in den Disziplinen Dreikampf, Fußball, Rollstuhlbasketball, Schwimmen, E-Hockey und Boccia.



Programm:

12. Juli 13.00 Eröffnungsfeier im Hans-Wenninger-Stadion

13.30 Beginn der Wettkämpfe

13. Juli 8.00 Wettkämpfe

13.30 Siegerehrung

Die Veranstaltung findet bei jedem Wetter statt!