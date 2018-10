In den Herbstferien bietet der TSV Königsbrunn wieder einen Ferienkurs im Eiskunstlaufen an. Termine:Mo 29.10. 16:15 - 17:15Mi 31.10. 16:15 - 17:00Sa 03.11. 10:00 - 11:00Alles zu Anmeldung, Kosten etc. finden Sie auf unserer Homepage Für Interessierte, die nur zu einzelnen Terminen kommen möchten, bieten wir alternativ auch an jedem Termin einen Tageseintritt an.