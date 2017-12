Eishockey – Schnuppertraining in den Weihnachtsferien

Königsbrunn : Hydro-Tech Eisarena |

Wenn Du mindestens 3 Jahre alt bist, schon immer mal auf Kufen flitzen wolltest und dich gerne mit anderen Kindern austoben möchtest, dann komm und mach mit beim coolen Schnuppertraining der Königsbrunner Pinguine in Zusammenarbeit mit dem Förderverein für Eishockeynachwuchs.

Nach dem großen Erfolg der Eishockey-Schnupperkurse im September findet auch in den Weihnachtsferien wieder Schnuppertraining statt. Unter fachmännischer Anleitung können Kinder ab 3 Jahre spielerisch das Schlittschuhlaufen erlernen und erste Kontakte zum Eishockeysport aufnehmen. Sei dabei, am Donnerstag, 28. Dezember 2017 sowie am Donnerstag, 4. Januar 2018 jeweils von 16.45 bis 17.45 Uhr in der Hydro-Tech Eisarena in Königsbrunn (bitte 15 Minuten früher da sein). Gebühr drei Euro pro Schnuppertraining. Mitzubringen sind gute Laune und – soweit vorhanden – Schlittschuhe, Handschuhe und Helm. Es kann Ausrüstung vor Ort ausgeliehen werden. Anmeldung erforderlich unter foerderverein@ev-koenigsbrunn.de oder Tel. 0176 / 63327375.

Mit viel Spaß und Gaudi lernen die Kinder nicht nur Schlittschuhlaufen, sondern auch Koordination, Kraft und Ausdauer von Kopf bis Fuß.